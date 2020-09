Concerti | si riparte con De Gregori a teatro dal 4 dicembre | 600 posti | congiunti inclusi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Si apre uno spiraglio sul tema spinoso deied eventi bloccati a causa della pandemia. Dopo la settimana della musica a Verona con i “Seat Music Awards” e il primo live streaming a pagamento “Heroes”, sembra che la grande macchina degli spettacoli dal vivo non si fermerà questo autunno e inverno. Le incognite sembrano essere, al momento, tante con la curva epidemiologica dei contagiati per Covid-19 in lento ma costante aumento, nonostante tutto la situazione sanitaria nel nostro Paese è sotto controllo. È per questo che, dopo il successo di alcuni piccoli tour di questa estate da Diodato a Max Gazzè organizzati dall’indipendente OTR Live a Nek ed Elisa per Friends And Partners, si è deciso di tentare lo stesso ad offrire al pubblico la possibilità di ascoltare musica dal vivo anche nei ...