Con il Mes arriveranno la Troika e l’austerità: l’Italia lo prende, 17 Paesi Ue lo rifiutano (Di martedì 29 settembre 2020) Una volta tanto si deve dar ragione a Renzi, quando ancora in aperta campagne elettorale per le Regionali andava dicendo: “Lo sanno tutti che il veto dei 5Stelle al Mes è solo perché adesso ci sono le elezioni, passate le elezioni diranno Sì al Mes”. E in effetti è proprio così che sta andando, e di giorno in giorno il fronte favorevole al Mes si ingrandisce, anche e soprattutto nelle fila del M5S. Intanto il governatore Visco fa sapere che “dal punto di vista economico il Mes dà solo vantaggi” e che “la Troika non c’è, non esiste”. Ma il problema è l’opposto. La Troika esiste eccome, ed è evidente che accedere al Meccanismo significa spalancare le porte alla Troika per la discesa in Italia, dandole la possibilità di ... Leggi su ilparagone (Di martedì 29 settembre 2020) Una volta tanto si deve dar ragione a Renzi, quando ancora in aperta campagne elettorale per le Regionali andava dicendo: “Lo sanno tutti che il veto dei 5Stelle al Mes è solo perché adesso ci sono le elezioni, passate le elezioni diranno Sì al Mes”. E in effetti è proprio così che sta andando, e di giorno in giorno il fronte favorevole al Mes si ingrandisce, anche e soprattutto nelle fila del M5S. Intanto il governatore Visco fa sapere che “dal punto di vista economico il Mes dà solo vantaggi” e che “lanon c’è, non esiste”. Ma il problema è l’opposto. Laesiste eccome, ed è evidente che accedere al Meccanismo significa spalancare le porte allaper la discesa in Italia, dandole la possibilità di ...

Marcozanni86 : Più probabile che con il #MES succeda il contrario... - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso #Tridico. Caos in Vaticano. Gov… - borghi_claudio : Si parla poco di lui ma @M_Fedriga è e rimane un fuoriclasse e fortunati i Friulani ad averlo come governatore. Gua… - FPaffy : @mrblonde93 Difficile dirlo, penso dipenda molto dai risultati di una nuova agenda di governo in senso progressista… - dumbo54 : RT @IoFausto: con il MES , il sud Italia diventerebbe come la Florida -

Ultime Notizie dalla rete : Con Mes L'Ue assicura: con il Mes più risparmi e aiuti alla sanità AGI - Agenzia Italia "Se fallisce il Recovery, va a casa il paese". L'appello di Confindustria al governo

Nella gestione del Recovery fund e per dire sì al Mes. Il pericolo è chiaro: sussidi a pioggia senza strategia. Dal palco dell'assemblea di Confindustria, il presidente Carlo Bonomi sferza il premier ...

Consulta l'ultim'ora relativa alla Borsa italiana e ai mercati azionari internazionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - "Aderire allo spirito Ue obbliga ad un'operazione verita' sui conti pubblici". E' uno dei passaggi del discorso del presidente di Confindustria Carlo Bo ...

Nella gestione del Recovery fund e per dire sì al Mes. Il pericolo è chiaro: sussidi a pioggia senza strategia. Dal palco dell'assemblea di Confindustria, il presidente Carlo Bonomi sferza il premier ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - "Aderire allo spirito Ue obbliga ad un'operazione verita' sui conti pubblici". E' uno dei passaggi del discorso del presidente di Confindustria Carlo Bo ...