Come si tagliano le sopracciglia senza rovinare il viso (Di martedì 29 settembre 2020) Nell'era del ritorno dello smalto sulle unghie e del trend di correggere - in maneira impercettibile - le imperfezioni dal viso, era inevitabile che anche le sopracciglia dell'uomo diventassero un focus della bellezza. senza strafare: l'arcata sopraccigliare maschile è bella se curata ma naturale, né troppo folta - appiattisce i lineamenti - né troppo sottile - crea un effetto fake al viso. E c'è addirittura una scuola di pensiero che sostiene che dietro a ogni forma di sopracciglia si celi la vera personalità, un po' Come succede con il segno zodiacale. Per esempio chi ha un'arcata angolata è generoso ma tende a perseverare. Chi le ha piatte risulta testardo, chi invece rotonde risulta potente. E oltre a questa divertente ...

