Come in un film horror: uccide l’amante della moglie e la costringe a decapitarlo (Di martedì 29 settembre 2020) uccide l’amante della moglie e costringe la donna a decapitarlo. Ora l’uomo, Armando Barron, 30 anni, si trova in carcere con l’accusa di omicidio e violenza domestica. La polizia ha ritrovato il corpo martoriato della vittima nei boschi del New Hampshire martedì scorso, il 22. L’arrestato avrebbe, secondo quanto scoperto dalla polizia, ammazzato con una pistola il proprio rivale in amore, collega della moglie Britany Barron. È stata proprio la donna, residente nel New Hampshire, negli Stati Uniti, a raccontare agli agenti di polizia i macabri particolari dell’omicidio compiuto dal marito. Dopo averle ordinato di uccidere il suo amante, Jonathan Amerault, 25 anni, la donna si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 settembre 2020)l’amantela donna a. Ora l’uomo, Armando Barron, 30 anni, si trova in carcere con l’accusa di omicidio e violenza domestica. La polizia ha ritrovato il corpo martoriatovittima nei boschi del New Hampshire martedì scorso, il 22. L’arrestato avrebbe, secondo quanto scoperto dalla polizia, ammazzato con una pistola il proprio rivale in amore, collegaBritany Barron. È stata proprio la donna, residente nel New Hampshire, negli Stati Uniti, a raccontare agli agenti di polizia i macabri particolari dell’omicidio compiuto dal marito. Dopo averle ordinato dire il suo amante, Jonathan Amerault, 25 anni, la donna si è ...

