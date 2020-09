Come cambia il reddito di cittadinanza (Di martedì 29 settembre 2020) Il reddito di cittadinanza continua a scatenare polemiche e ora anche Giuseppe Conte lo mette in discussione: «Voglio che una soluzione sia operativa entro sei mesi, il reddito di cittadinanza in questo modo rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità». Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Il reddito di cittadinanza continua a scatenare polemiche e ora anche Giuseppe Conte lo mette in discussione: «Voglio che una soluzione sia operativa entro sei mesi, il reddito di cittadinanza in questo modo rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità».

Radio3tweet : Mozart e Puccini, la radicalità delle donne come arma con cui vincere le rivoluzioni: la vita di Rossana Rossanda a… - ZZiliani : Al 61’ espulso Rabiot per doppio giallo ma non cambia niente: Juve in dieci come prima. #RomaJuventus - lorepregliasco : ???? Avete già provato lo Swingometer @CookPolitical @NBCNews? Potete cambiare le % di affluenza e voto dei vari gru… - Carmela_oltre : RT @GPiziarte: Aperture diversificate per i quotidiani oggi in edicola. Il @sole24ore sul Fisco come cambia la plastic tax, in taglio cent… - Marghe58277301 : @poligomme È una giornata come le altre che l'hanno preceduta. Il mio pensiero non cambia, perchè è verità verificata. -