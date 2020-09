Colpo Leicester: è ufficiale Wesley Fofana, operazione da 40 milioni (Di martedì 29 settembre 2020) Il Milan ci ha provato, ma dal pomeriggio si era intuito che per Wesley Fofana sarebbe stata una partita in salita, corsa al rialzo e Leicester in vantaggio già dai giorni scorsi. Pochi minuti fa l’annuncio ufficiale: il difensore centrale classe 2000 lascia il Saint-Etienne e sbarca in Inghilterra, operazione da 35 milioni più 5 di bonus, contratto quinquennale. Un’offerta faraonica, malgrado la cessione di Paquetà al Lione una montagna apparsa da subito ripidissima per i rossoneri malgrado il forte apprezzamento. L'articolo Colpo Leicester: è ufficiale Wesley Fofana, operazione da 40 milioni proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) Il Milan ci ha provato, ma dal pomeriggio si era intuito che persarebbe stata una partita in salita, corsa al rialzo ein vantaggio già dai giorni scorsi. Pochi minuti fa l’annuncio: il difensore centrale classe 2000 lascia il Saint-Etienne e sbarca in Inghilterra,da 35più 5 di bonus, contratto quinquennale. Un’offerta faraonica, malgrado la cessione di Paquetà al Lione una montagna apparsa da subito ripidissima per i rossoneri malgrado il forte apprezzamento. L'articolo: èda 40proviene da Alfredo Pedullà.

King_Paolo : @Ketto97n2 @enricoI00 25 son tanti secondo me, anche i 45 per Fofana, entrambi prezzi esagerati ma sarei stato comu… - PierangeloFlor1 : Bel colpo per il Leicester, le cifre per noi sono molto proibitive qui di ci metterò una pietra sopra, speriamo che… - _TEDDYBEARS__ : Il Leicester fa il doppio colpo dietro - sheffield_tf : RT @RaiSport: ?? #PremierLeague : colpo #Leicester, #City travolto in casa 5-2 Il #Leeds vince a #Sheffield, #Tottenham fermato dal #Newcas… - canalcarlostv1 : RT @RaiSport: ?? #PremierLeague : colpo #Leicester, #City travolto in casa 5-2 Il #Leeds vince a #Sheffield, #Tottenham fermato dal #Newcas… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Leicester Colpo Leicester: è ufficiale Wesley Fofana, operazione da 40 milioni alfredopedulla.com Calciomercato Juventus, assalto shock a Dybala | Offerta e controfferta

Non si placano i rumours attorno a Paulo Dybala. Dall'Inghilterra, pronta l'offerta shock del Manchester City per l'argentino. La Juventus ci pensa.

Calciomercato Juventus, ancora Milik: l’assist per il colpo arriva da Napoli

Mercato Juve, Milik sblocca Kean? Non si tratterebbe di una trattativa da concludere in tempi rapidi, ma proprio questo snodo potrebbe tornare utile al mercato bianconero. Arek Milik ancora in orbita ...

Non si placano i rumours attorno a Paulo Dybala. Dall'Inghilterra, pronta l'offerta shock del Manchester City per l'argentino. La Juventus ci pensa.Mercato Juve, Milik sblocca Kean? Non si tratterebbe di una trattativa da concludere in tempi rapidi, ma proprio questo snodo potrebbe tornare utile al mercato bianconero. Arek Milik ancora in orbita ...