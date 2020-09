Colpo in prospettiva del Monza: Preso Marin dalla Dinamo Zagabria (Di martedì 29 settembre 2020) Il Monza ha messo le mani su uno dei talenti più importanti del panorama europeo, il suo nome è Antonio Marin. Questo è l’undicesimo acquisto da parte dei brianzoli, chissà che non ce ne saranno degli altri. Da notare come qualche settimana fa Galliani dichiarò il mercato chiuso, ma si sa alle parole dell’amministratore delegato del Monza, soprattutto in fase di calciomercato, bisogna prenderle con le pinze Marin verrà Preso dalla Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione del Monza in serie A. Il giocatore negli scorsi giorni è stato accostato alla Sampdoria, ma la corte di Galliani & company hanno fatto breccia nella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020) Ilha messo le mani su uno dei talenti più importanti del panorama europeo, il suo nome è Antonio. Questo è l’undicesimo acquisto da parte dei brianzoli, chissà che non ce ne saranno degli altri. Da notare come qualche settimana fa Galliani dichiarò il mercato chiuso, ma si sa alle parole dell’amministratore delegato del, soprattutto in fase di calciomercato, bisogna prenderle con le pinzeverràin prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione delin serie A. Il giocatore negli scorsi giorni è stato accostato alla Sampdoria, ma la corte di Galliani & company hanno fatto breccia nella ...

