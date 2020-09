Claudia Mori telefona ad Alberto Matano e si arrabbia: “È vergognoso che nel 2020 ci si chieda se le donne possono indossare la minigonna” (Di martedì 29 settembre 2020) A La vita in diretta si parla di minigonne indossata dalle ragazze Qualche giorno fa, a La vita in diretta, storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno si è tornati a parlare della protesta delle studentesse per la minigonna in classe. Numerose allieve di Milano, infatti, avrebbero espresso vicinanza a quelle che vivono nella Capitale recandosi a scuola in minigonna. Un argomento molto delicato che il conduttore Alberto Matano ne ha parlato con i suoi opionisti tra cui la giornalista Alda D’Eusanio e Roberto Poletti, ex presentatore di Uno Mattina. E se la prima sarebbe favorevole all’uso dell’indumento a scuola, il secondo si sarebbe detto del tutto contrario. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in trasmissione e l’interventottelefonico di Claudia ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 settembre 2020) A La vita in diretta si parla di minigonne indossata dalle ragazze Qualche giorno fa, a La vita in diretta, storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno si è tornati a parlare della protesta delle studentesse per la minigonna in classe. Numerose allieve di Milano, infatti, avrebbero espresso vicinanza a quelle che vivono nella Capitale recandosi a scuola in minigonna. Un argomento molto delicato che il conduttorene ha parlato con i suoi opionisti tra cui la giornalista Alda D’Eusanio e Roberto Poletti, ex presentatore di Uno Mattina. E se la prima sarebbe favorevole all’uso dell’indumento a scuola, il secondo si sarebbe detto del tutto contrario. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in trasmissione e l’interventottelefonico di...

RADIOEFFEITALIA : Claudia Mori & Adriano Celentano - Non Succederà Più (Remastered) - infoitcultura : Adriano Celentano riceve una “brutta notizia” | c'entra Claudia Mori - infoitcultura : “Vita in diretta” momenti di tensione, Claudia Mori fuori di sè telefona a Matano “E’ vergognoso” - infoitcultura : Vita in diretta, Alberto Matano fa infuriare Claudia Mori: “È vergognoso…” - infoitcultura : Minigonna a scuola | attacco di Claudia Mori a ‘La Vita in Diretta’ -