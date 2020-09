Clandestini sulla barca a vela: due skipper li portano in Italia (Di martedì 29 settembre 2020) Emanuela Carucci È caccia agli skipper nel Mar Mediterraneo da parte della guardia di finanza. Ieri altri sessantatré migranti sono sbarcati sulle coste pugliesi I venti di burrasca degli ultimi giorni che hanno interessato il Mar Mediterraneo e il Sud Italia non hanno fermato la tratta degli esseri umani che continua ininterrottamente verso le coste Italiane. Ieri pomeriggio infatti, a largo di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato fermato un veliero carico di migranti. L'operazione, condotta con difficoltà a causa del maltempo, è stata portata avanti dagli agenti della Guardia di Finanza di Bari a bordo di alcune motovedette. Le fiamme gialle hanno fermato il veliero che navigava verso le coste Italiane, in particolare pugliesi, alla ricerca ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Emanuela Carucci È caccia aglinel Mar Mediterraneo da parte della guardia di finanza. Ieri altri sessantatré migranti sono sti sulle coste pugliesi I venti di burrasca degli ultimi giorni che hanno interessato il Mar Mediterraneo e il Sudnon hanno fermato la tratta degli esseri umani che continua ininterrottamente verso le costene. Ieri pomeriggio infatti, a largo di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato fermato un veliero carico di migranti. L'operazione, condotta con difficoltà a causa del maltempo, è stata portata avanti dagli agenti della Guardia di Finanza di Bari a bordo di alcune motovedette. Le fiamme gialle hanno fermato il veliero che navigava verso le costene, in particolare pugliesi, alla ricerca ...

