Cisterna, 2 casi di Covid-19 in 2 scuole diverse: classi in quarantena (Di martedì 29 settembre 2020) Primi episodi di Covid-19 nelle scuole di Cisterna. I due casi riguardano un alunno frequentante il plesso scolastico di Cerciabella e uno l'asilo nido comunale. Immediatamente sono entrati in funzione i protocolli sanitari disposti dalla Asl d'intesa con l'istituto scolastico interessato e con la cooperativa che gestisce il servizio comunale. In quarantena la classe frequentata dall'alunno di Cerciabella, così pure una parte dei bambini frequentanti l'asilo nido nel quartiere San Valentino. Qui sono già in corso gli interventi di sanificazione degli ambiente mentre a breve potranno svolgersi anche nei locali siti a Cerciabella. "La situazione è sotto controllo – ha commentato il Sindaco Mauro Carturan -. Si tratta del primo ...

