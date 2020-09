Cina, maestra di una scuola materna avvelena 25 bambini: condannata a morte (Di martedì 29 settembre 2020) E’ stata condannata a morte la maestra di una scuola materna cinese che lo scorso anno aveva avvelenato 25 bambini e ne aveva ucciso uno . Un episodio che aveva scioccato l’intera Cina e aveva fatto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 settembre 2020) E’ stataladi unacinese che lo scorso anno avevato 25e ne aveva ucciso uno . Un episodio che aveva scioccato l’interae aveva fatto...

Agenzia_Ansa : In #Cina una maestra di una scuola materna è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne uccis… - SkyTG24 : Cina, maestra condannata a morte: aveva avvelenato 25 bambini - Adnkronos : #Cina, avvelenò 25 bambini: condannata a morte maestra d'asilo - Leonida3002 : RT @ilgiornale: In Cina maestra d'asilo condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini. Uno di questi era morto. Aveva tentato di uccide… - GazzettaDelSud : Cina, maestra di una scuola materna avvelena 25 bambini: condannata a morte -