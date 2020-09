Cina, maestra avvelena 25 bambini per vendetta: condannata a morte (Di martedì 29 settembre 2020) Una maestra avvelena 25 bambini dell’asilo con il nitrato di sodio per vendetta, e un piccolo muore. E’ questo il terribile episodio avvenuto in Cina e per il quale la maestra di una scuola materna è stata condannata a morte, come riferisce la Bbc: Wang Yun era stata arrestata lo scorso anno dopo che i bambini di un asilo nella città di Jiaozuo, nella Cina centro-orientale, erano stati portati d’urgenza in ospedale dopo aver mangiato il loro porridge. Oggi la corte ha spiegato che la donna ha messo il nitrato di sodio nella colazione dei bambini seguiti da una sua collega per vendetta dopo un litigio. Una sostanza spesso usata come additivo alimentare per ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) Una25dell’asilo con il nitrato di sodio per, e un piccolo muore. E’ questo il terribile episodio avvenuto ine per il quale ladi una scuola materna è stata, come riferisce la Bbc: Wang Yun era stata arrestata lo scorso anno dopo che idi un asilo nella città di Jiaozuo, nellacentro-orientale, erano stati portati d’urgenza in ospedale dopo aver mangiato il loro porridge. Oggi la corte ha spiegato che la donna ha messo il nitrato di sodio nella colazione deiseguiti da una sua collega perdopo un litigio. Una sostanza spesso usata come additivo alimentare per ...

