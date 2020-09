Cina, avvelena 25 bambini: maestra condannata a morte (Di martedì 29 settembre 2020) In Cina una maestra è stata condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini nella scuola in cui lavorava. La donna aveva dei precedenti. Ha avvelenato venticinque bambini nell’asilo in cui lavorava utilizzando il nitrato di sodio e provocando così la morte di uno dei suoi alunni. E adesso, è stata condannata a morte. È … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Inunaè stataper averto 25nella scuola in cui lavorava. La donna aveva dei precedenti. Hato venticinquenell’asilo in cui lavorava utilizzando il nitrato di sodio e provocando così ladi uno dei suoi alunni. E adesso, è stata. È … L'articolo proviene da .

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Cina Maestra avvelena 25 bambini dell'asilo con il nitrato di sodio per vendetta: condannata a morte - AndFranchini : Maestra avvelena 25 bambini dell'asilo con il nitrato di sodio per vendetta: condannata a morte in Cina - a70199617 : #LA GIUSTIZIA È QUESTA Cina, avvelenò 25 bambini: condannata a morte maestra d'asilo - mauro40981997 : RT @samdcarta: Maestra avvelena 25 bambini dell'asilo con il nitrato di sodio per vendetta: condannata a morte in Cina - samdcarta : Maestra avvelena 25 bambini dell'asilo con il nitrato di sodio per vendetta: condannata a morte in Cina… -