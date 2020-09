Ciclismo | Freccia Vallone 2020 | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di martedì 29 settembre 2020) Ile l’della, che nell’inedita collocazione di inizio autunno dà il via ad una ricchissima stagione di Classiche del Nord. Sono 202 i chilometri che porteranno i corridori a giocarsi il successo sull’iconico e impegnativo arrivo del Mur de Huy: dopo una prima parte in linea, la seconda metà della corsa si svolgerà in circuito con tre salite da affrontare in sequenza per tre volte.: DATA, ORARI, TV E STREAMING La prima asperità è la Cote d’Ereffe (2,1 km al 5% di media), a cui seguirà la Cote du Chemin des Gueuses (1,8 km al 6,5%) e infine la scalata al Mur de Huy: sono 1300 metri con una media del 9,6% ma punte che sfiorano ...