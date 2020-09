Ciclismo | Ciccone è negativo al Coronavirus | sarà al Giro d' Italia

(Di martedì 29 settembre 2020) Buone notizie in casa Trek Segafredo in vista dell'imminented': al via della squadra diretta da Luca Guercilena ci; anche Giulio. Lo scalatoreno era stato fermato ...

Bologna, 29 settembre 2020 - Buone notizie in casa Trek Segafredo in vista dell'imminente Giro d'Italia: al via della squadra diretta da Luca Guercilena ci sarà anche Giulio Ciccone. Lo scalatore ital ...Tanti nomi di spicco nella lista dei partecipanti alla 103esima edizione della Corsa Rosa, al via sabato con la cronometro individuale Monreale-Palermo: dal due volte Maglia Rosa Vincenzo Nibali al vi ...