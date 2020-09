Chi è Jens Petter Hauge, il norvegese che ha ‘stregato’ Paolo Maldini (Di martedì 29 settembre 2020) Chi è Jens Petter Hauge, il talento norvegese in arrivo al Milan. Un rinforzo importante per il futuro dei rossoneri. MILANO – La nuova scommessa del Milan è Jens Petter Hauge, norvegese classe 1999. Il talento del Bodo/Glimt ha stregato la dirigenza rossonera nella sfida di Europa League con Maldini e Massara che hanno subito allacciato i contatti con la società proprietaria del cartellino per arrivare alla fumata bianca. L’affare è stato concluso in poco tempo con il giocatore che è pronto ad iniziare questa nuova avventura. Da capire se resterà alla corte di Pioli oppure andrà in una squadra per farsi le ossa. Non è da escludere neanche una permanenza in ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) Chi è, il talentoin arrivo al Milan. Un rinforzo importante per il futuro dei rossoneri. MILANO – La nuova scommessa del Milan èclasse 1999. Il talento del Bodo/Glimt ha stregato la dirigenza rossonera nella sfida di Europa League cone Massara che hanno subito allacciato i contatti con la società proprietaria del cartellino per arrivare alla fumata bianca. L’affare è stato concluso in poco tempo con il giocatore che è pronto ad iniziare questa nuova avventura. Da capire se resterà alla corte di Pioli oppure andrà in una squadra per farsi le ossa. Non è da escludere neanche una permanenza in ...

