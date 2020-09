Chi è Cristina Chiperi, la scrittrice 21enne da centocinquantamila copie (Di martedì 29 settembre 2020) Come mai Cristina Chiperi da Padova non sia ancora su Wikipedia è un mistero dell’era digitale. Ventun’anni, la saga di fanfiction My dilemma is you che ha venduto oltre 150 mila copie (numeri che certi premi Strega si sognano) e conquistato le vette delle classifiche, e altri quattro libri, per un totale di otto pubblicati. Anzi, nove, perché oggi, 29 settembre, esce con Mondadori Amiche, lacrime & popcorn al caramello, che presenta a Milano alle 18 alla Feltrinelli Red di piazza Gae Aulenti. Certo, liquidata da molti come “adolescente che scrive romanzi adolescenziali”, si è comunque guadagnata il titolo di “Anna Todd italiana” (l’autrice del successo planetario After). Ecco perché è meglio mettere da parte certi snobismi e ascoltare come ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020) Come maida Padova non sia ancora su Wikipedia è un mistero dell’era digitale. Ventun’anni, la saga di fanfiction My dilemma is you che ha venduto oltre 150 mila(numeri che certi premi Strega si sognano) e conquistato le vette delle classifiche, e altri quattro libri, per un totale di otto pubblicati. Anzi, nove, perché oggi, 29 settembre, esce con Mondadori Amiche, lacrime & popcorn al caramello, che presenta a Milano alle 18 alla Feltrinelli Red di piazza Gae Aulenti. Certo, liquidata da molti come “adolescente che scrive romanzi adolescenziali”, si è comunque guadagnata il titolo di “Anna Todd italiana” (l’autrice del successo planetario After). Ecco perché è meglio mettere da parte certi snobismi e ascoltare come ...

