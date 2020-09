Chi è Antonio De Marco, il ragazzo che ha ucciso Daniele De Santis e la compagna (Di martedì 29 settembre 2020) Omicidio a Lecce, chi è Antonio De Marco, il 21enne che ha ucciso Daniele De Santis e la sua compagna. Si conclude con la confessione di Antonio De Marco il caso della morte di Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta, uccisi a coltellate il 21 settembre 2020 a Lecce. Un caso di cronaca che ha sconvolto anche il mondo del calcio, che conosceva Daniele come un bravo arbitro. CarabinieriOmicidio Lecce, chi è Antonio De Marco Il ragazzo ha organizzato l’omicidio nei minimi dettagli. Ha pianificato un piano quasi perfetto. Ha organizzato tutto. Ha preso nota delle telecamere di sorveglianza nella ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) Omicidio a Lecce, chi èDe, il 21enne che haDee la sua. Si conclude con la confessione diDeil caso della morte diDee della suaEleonora Manta, uccisi a coltellate il 21 settembre 2020 a Lecce. Un caso di cronaca che ha sconvolto anche il mondo del calcio, che conoscevacome un bravo arbitro. CarabinieriOmicidio Lecce, chi èDeIlha organizzato l’omicidio nei minimi dettagli. Ha pianificato un piano quasi perfetto. Ha organizzato tutto. Ha preso nota delle telecamere di sorveglianza nella ...

