Chi è Adua Del Vesco: dalle fiction di successo allo scandalo Ares Gate (Di martedì 29 settembre 2020) Negli ultimi giorni il nome di Adua Del Vesco è finito al centro delle cronache non solo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma anche per aver rivelato quello che potrebbe diventare uno dei più importanti scandali del mondo dello spettacolo, almeno in tempi recenti. Per la 26enne si tratta sicuramente di un momento decisivo nel proprio percorso professionale, che l'ha vista esordire sul piccolo schermo nel 2012 come attrice della fiction L'onore e il rispetto. La carriera di Adua Del Vesco Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, nasce a Messina nel 1994. Inizia la carriera di attrice da giovanissima, scegliendo come pseudonimo il nome di un personaggio interpretato da Nancy Brilli in una precedente miniserie del ...

