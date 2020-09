C’Hai Ragione Tu è il nuovo singolo di Gianni Bismark feat. Emma (Di martedì 29 settembre 2020) Il nuovo singolo di Gianni Bismark feat. Emma è C’Hai Ragione Tu. Nasce così la collaborazione tra i due artisti dopo uno scambio di messaggi su Instagram e che hanno reso concreta dopo la fine della quarantena. A raccontare dell’incontro è Emma, che ha spiegato di aver incontrato Bismark e Franco 126 per scrivere della musica insieme e che si è tradotta in un singolo per le radio atteso per il 2 ottobre. Racconta Emma Marrone: “Gianni mi ha contatta su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più “grosso” mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Ildiè C’HaiTu. Nasce così la collaborazione tra i due artisti dopo uno scambio di messaggi su Instagram e che hanno reso concreta dopo la fine della quarantena. A raccontare dell’incontro è, che ha spiegato di aver incontratoe Franco 126 per scrivere della musica insieme e che si è tradotta in unper le radio atteso per il 2 ottobre. RaccontaMarrone: “mi ha contatta su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più “grosso” mi avrebbe chiesto un. Io gli ho risposto che con me non funziona ...

