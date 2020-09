Cercano droga a casa di un trafficante. Trovano un violino che vale un milione (Di martedì 29 settembre 2020) Lucia Galli Si tratta di un Amati del 1675 rubato in Giappone. C'è voluto un anno per stabilirne il valore, denunciato un 48enne con precedenti Nel cartellone del festival Verdi in corso a Parma non stonerebbe un sequel de Il Trovatore. Più che un melodramma sarebbe un giallo: al posto di soprano e tenori, gli agenti della sezione Antidroga, uno spacciatore in fuga e un collezionista giapponese, gabbato e derubato. La musica? Quella di un preziosissimo violino del Seicento rocambolescamente ritrovato e miracolosamente intatto. Al punto che oggi sarà suonato per la prima vota dopo almeno 15 anni di «latitanza». La prima scena di quest'opera in molti atti, però, non è questa, ma sta in una scritta sulla cassa armonica, tanto semplice, quanto incontrovertibile: «Nicolaus Amatus cremonenses me ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Lucia Galli Si tratta di un Amati del 1675 rubato in Giappone. C'è voluto un anno per stabilirne il valore, denunciato un 48enne con precedenti Nel cartellone del festival Verdi in corso a Parma non stonerebbe un sequel de Il Trovatore. Più che un melodramma sarebbe un giallo: al posto di soprano e tenori, gli agenti della sezione Anti, uno spacciatore in fuga e un collezionista giapponese, gabbato e derubato. La musica? Quella di un preziosissimodel Seicento rocambolescamente ritrovato e miracolosamente intatto. Al punto che oggi sarà suonato per la prima vota dopo almeno 15 anni di «latitanza». La prima scena di quest'opera in molti atti, però, non è questa, ma sta in una scritta sulla cassa armonica, tanto semplice, quanto incontrovertibile: «Nicolaus Amatus cremonenses me ...

