C’è anche Vittorio Garrone con Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno (Foto) (Di martedì 29 settembre 2020) Seconda puntata di E’ sempre mezzogiorno e oggi la sorpresa è stata Vittorio Garrone (Foto). Il compagno di Antonella Clerici è apparso all’improvviso nel bosco in compagnia di Argo, il suo bellissimo cane. La conduttrice avvistata dagli autori felice ha mostrato a tutti che la figura che si intravedeva tra gli alberi di casa sua era proprio quella di Vittorio. L’enorme muro di led mostra davvero in diretta ciò che Antonella Clerici vede ogni giorno da casa sua e ovviamente Garrone lo sa benissimo, era evidentemente lì per mostrarle la sua vicinanza, proprio come Carlo Conti ieri con la sua sorpresa. Purtroppo non c’è audio ma oggi si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) Seconda puntata di E’e oggi la sorpresa è stata). Il compagno diè apparso all’improvviso nel bosco in compagnia di Argo, il suo bellissimo cane. La conduttrice avvistata dagli autori felice ha mostrato a tutti che la figura che si intravedeva tra gli alberi di casa sua era proprio quella di. L’enorme muro di led mostra davvero in diretta ciò chevede ogni giorno da casa sua e ovviamentelo sa benissimo, era evidentemente lì per mostrarle la sua vicinanza, proprio come Carlo Conti ieri con la sua sorpresa. Purtroppo non c’è audio ma oggi si è ...

