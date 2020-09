Cassa integrazione coronavirus fino a 2 anni: ecco cosa potrebbe cambiare (Di martedì 29 settembre 2020) Confindustria, ovvero la più rappresentativa organizzazione di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi in Italia, intende partecipare attivamente alla fase di ricostruzione dell’economia italiana, post lockdown. E lo fa con una proposta concreta ed innovativa, vale a dire una sorta di Cassa integrazione speciale Covid-19 di durata biennale. Vediamo allora quali sono i dettagli di questa possibile svolta in arrivo, e che certamente potrebbe costituire un salvagente per tantissime aziende e lavoratori, provati dalla crisi sanitaria e dalla chiusura forzata delle attività. Se ti interessa saperne di più su Cassa integrazione e ferie pregresse da smaltire, e se queste ultime prevalgono sulla prima, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 settembre 2020) Confindustria, ovvero la più rappresentativa organizzazione di rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi in Italia, intende partecipare attivamente alla fase di ricostruzione dell’economia italiana, post lockdown. E lo fa con una proposta concreta ed innovativa, vale a dire una sorta dispeciale Covid-19 di durata biennale. Vediamo allora quali sono i dettagli di questa possibile svolta in arrivo, e che certamentecostituire un salvagente per tantissime aziende e lavoratori, provati dalla crisi sanitaria e dalla chiusura forzata delle attività. Se ti interessa saperne di più sue ferie pregresse da smaltire, e se queste ultime prevalgono sulla prima, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google ...

matteosalvinimi : #Salvini: Vi sembra normale che il presidente dell’INPS si aumenti lo stipendio mentre la cassa integrazione di tan… - CarloCalenda : Se vi sembra una cosa normale. Abbiamo le peggiori performance scolastiche della UE, 13 mesi per una mammografia e… - matteosalvinimi : #Salvini: È indegno che a settembre ci siano centinaia di migliaia di persone in attesa della cassa integrazione di… - salfasanop : RT @CarloCalenda: Se vi sembra una cosa normale. Abbiamo le peggiori performance scolastiche della UE, 13 mesi per una mammografia e non pr… - LuigiAmore9 : RT @CarloCalenda: Se vi sembra una cosa normale. Abbiamo le peggiori performance scolastiche della UE, 13 mesi per una mammografia e non pr… -