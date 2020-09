Caso Genoa, l’opinione di Galli: “Possibile che i risultati dei test non siano corretti” (Di martedì 29 settembre 2020) Intervistato sulla questione Genoa, il professor Galli ha avanzato l’ipotesi che i test debbano essere rifatti per avere una controprova. Il mondo del calcio italiano in queste ore è in subbuglio per la notizia shock dei 14 casi di positività al Coronavirus dei calciatori del Genoa. Un numero così alto di casi, infatti, impone di … L'articolo Caso Genoa, l’opinione di Galli: “Possibile che i risultati dei test non siano corretti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 settembre 2020) Intervistato sulla questione, il professorha avanzato l’ipotesi che idebbano essere rifatti per avere una controprova. Il mondo del calcio italiano in queste ore è in subbuglio per la notizia shock dei 14 casi di positività al Coronavirus dei calciatori del. Un numero così alto di casi, infatti, impone di … L'articolo, l’opinione di: “Possibile che ideinoncorretti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

