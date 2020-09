Caso Genoa, la Asl3 di Genova ha chiesto al club un nuovo giro di tamponi al ritorno da Napoli (Di martedì 29 settembre 2020) All’indomani della notizia di quattordici positività tra rosa e staff del Genoa, emergono nuovi dettagli sul Caso del club rossoblù. E’ stata l’Asl3 di Genova a chiedere al club un nuovo giro di tamponi al ritorno da Napoli, come da prassi, dopo i primi due effettuati dal club e che avevano rilevato solo due positività, di Perin e Schone, definendo negativo tutto il resto del gruppo. Inoltre stamattina venti tra dirigenti e dipendenti del centro sportivo Signorini sono stati sottoposti a tampone per sicurezza. Domani invece sarà il turno dell’intero gruppo squadra. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) All’indomani della notizia di quattordici positività tra rosa e staff del, emergono nuovi dettagli suldelrossoblù. E’ stata l’dia chiedere alundialda, come da prassi, dopo i primi due effettuati dale che avevano rilevato solo due positività, di Perin e Schone, definendo negativo tutto il resto del gruppo. Inoltre stamattina venti tra dirigenti e dipendenti del centro sportivo Signorini sono stati sottoposti a tampone per sicurezza. Domani invece sarà il turno dell’intero gruppo squadra.

ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - tancredipalmeri : Il caso del #Genoa è ottimamente rappresentativo dell’Italia, del calcio italiano, della stampa italiana: quando c… - Corriere : L'infettivologo Bassetti: «II caso Genoa è la Waterloo dei tamponi» - MaMaurizi9 : RT @Alex_Cavasinni: #Spadafora sul caso #Genoa: 'È una tegola a ciel sereno'. - Aba_Tweet : @gargantuuuu @andagn Io che non sia un gioco l'ho sempre sostenuto. E il problema - come dimostra il caso Genoa - n… -