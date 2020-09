Caso Becciu, non solo il palazzo di Sloane Avenue: spuntano altri 100 milioni di sterline investiti in immobili di lusso a Londra (Di martedì 29 settembre 2020) Non ci sarebbe solo il palazzo di Sloane Avenue: spuntano anche altri appartamenti di lusso a Londra in cui la Segreteria di Stato vaticana avrebbe investito 100 milioni di sterline. A scriverlo è il Financial Times che ha specificato come il cardinale Angelo Becciu – ora messo alla porta da Papa Francesco – all’epoca dei fatti fosse Sostituto. Il quotidiano della City parla di «un portafoglio di appartamenti di altissimo livello a Cadogan Square e dintorni, a Knightsbridge, uno degli indirizzi residenziali più costosi di Londra». «I nuovi documenti, che non configurerebbero alcun illecito – aggiunge – gettano ulteriore luce ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) Non ci sarebbeildiancheappartamenti diin cui la Segreteria di Stato vaticana avrebbe investito 100di. A scriverlo è il Financial Times che ha specificato come il cardinale Angelo– ora messo alla porta da Papa Francesco – all’epoca dei fatti fosse Sostituto. Il quotidiano della City parla di «un portafoglio di appartamenti di altissimo livello a Cadogan Square e dintorni, a Knightsbridge, uno degli indirizzi residenziali più costosi di». «I nuovi documenti, che non configurerebbero alcun illecito – aggiunge – gettano ulteriore luce ...

