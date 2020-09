Casi Covid nel Genoa, l’infettivologo Bassetti: “Rischia di essere Waterloo dei tamponi” (Di martedì 29 settembre 2020) GENOVA – “Quello che sta accadendo al Genoa calcio potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, dopo i 14 casi di positività riscontrati tra calciatori e membri dello staff rossoblu.“RISCHIAMO DI FAR CIRCOLARE FALSI NEGATIVI” Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) GENOVA – “Quello che sta accadendo al Genoa calcio potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi”. Lo scrive su Facebook il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, dopo i 14 casi di positività riscontrati tra calciatori e membri dello staff rossoblu.“RISCHIAMO DI FAR CIRCOLARE FALSI NEGATIVI”

