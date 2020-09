Cashback e super cashback | come funzionano?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 settembre 2020) «Cashback» e «Super cashback», due parole che si stanno utilizzando molto in questi ultimi giorni. Ma in cosa consistono? Si tratta di due strumenti che il Governo Conte sta definendo per incentivare l’utilizzo di bancomat e carte di credito per effettuare pagamenti all’interno dei negozi, così da restringere il più possibile la piaga dell’evasione fiscale.