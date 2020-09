Carcinoma ovarico avanzato: nuovi dati da SOLO-1 (Di martedì 29 settembre 2020) Carcinoma ovarico avanzato: secondo lo studio SOLO-1 olaparib ritarda di oltre 4 anni e mezzo la progressione della malattia in pazienti con mutazione BRCA AstraZeneca e MSD hanno annunciato i risultati positivi dello studio SOLO-1: il trial di Fase III, randomizzato, in doppio cieco di olaparib in compresse controllato con placebo. I dati dimostrano un… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 settembre 2020): secondo lo studio-1 olaparib ritarda di oltre 4 anni e mezzo la progressione della malattia in pazienti con mutazione BRCA AstraZeneca e MSD hanno annunciato i risultati positivi dello studio-1: il trial di Fase III, randomizzato, in doppio cieco di olaparib in compresse controllato con placebo. Idimostrano un… L'articolo Corriere Nazionale.

Oncoinfo_it : #ESMO20 | Pubblicati i dati a 5 anni dallo studio SOLO-1: perché sono così rilevanti? E riguardo alla tollerabilità… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: CARCINOMA OVARICO AVANZATO BRCA-MUTATO (BRCAM) DI NUOVA DIAGNOSI – OLAPARIB RITARDA PROGRESSIONE MALATTIA DI OLTRE 4 A… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: CARCINOMA OVARICO EPITELIALE RICORRENTE – LA TERAPIA DI MANTENIMENTO CON RUCAPARIB RITARDA LA PROGRESSIONE MALATTIA SE… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: CARCINOMA OVARICO – IN FASE 1 IL CONIUGATO ANTICORPO FARMACO (ADC) DIRETTO CONTRO IL RECETTORE ALFA DEI FOLATI (FR?),… - vola_va : Ma io posso ancora leggere report, dossier, presentazioni ppt, materiale vario su farmaci per il trattamento per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Carcinoma ovarico Carcinoma ovarico ricorrente, mantenimento con rucaparib ritarda la progressione senza minare la salute PharmaStar Tumore alla prostata, sperimentati al Pascale farmaci per ovaio e seno

Farmaci target usati per combattere i tumori femminili, come quello all’ovaio e alla mammella, che risultano efficaci anche negli uomini affetti da tumore prostatico metastatico con mutazioni genetich ...

Tumori: Pascale; farmaci target e immunoterapia per prostata

L'immunoterapia dunque a seguito dei risultati avuti sui primi pazienti 'arruolati' sembra essere la nuova speranza per il carcinoma prostatico. Per quanto riguarda i farmaci solitamente usati contro ...

Farmaci target usati per combattere i tumori femminili, come quello all’ovaio e alla mammella, che risultano efficaci anche negli uomini affetti da tumore prostatico metastatico con mutazioni genetich ...L'immunoterapia dunque a seguito dei risultati avuti sui primi pazienti 'arruolati' sembra essere la nuova speranza per il carcinoma prostatico. Per quanto riguarda i farmaci solitamente usati contro ...