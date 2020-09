Carabao Cup, Tottenham avanti ai rigori: Chelsea eliminato (Di martedì 29 settembre 2020) Sfida generazionale vinta dal più "anziano". Mourinho butta fuori il suo ex giocatore Frank Lampard dalla Coppa di Lega e passa ai quarti di finale, anche se servono i calci di rigore. Mount sbaglia l'... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) Sfida generazionale vinta dal più "anziano". Mourinho butta fuori il suo ex giocatore Frank Lampard dalla Coppa di Lega e passa ai quarti di finale, anche se servono i calci di rigore. Mount sbaglia l'...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #CarabaoCup, il #Tottenham fa fuori ai rigori il #Chelsea. E tra #Mourinho e #Lampard è polemica - Gazzetta_it : #CarabaoCup, il #Tottenham fa fuori ai rigori il #Chelsea. E tra #Mourinho e #Lampard è polemica - AwayFromTheSun8 : @BOSSIMILANIST Ma non è vero, in carabao Cup usciti quasi subito e se non erro hanno gli stessi punti 4 , comunque… - bibbiafcim : RT @VittoRoto: Rapporto ai minimi storici tra Lampard e #Alonso, nemmeno convocato per il match di Carabao Cup contro il Tottenham: #Inter… - MarcoSnaaaa : @esistenzialinte Passaggio di un turno della carabao cup con un coglione. -