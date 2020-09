Carabao Cup, il Tottenham di Mourinho elimina il Chelsea (Di martedì 29 settembre 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - Il Tottenham , grazie all'errore di Mount nella lotteria dei calci di rigore, elimina il Chelsea dalla Carabao Cup e strappa il pass per i quarti di finale. I Blues passano in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - Il, grazie all'errore di Mount nella lotteria dei calci di rigore,ildallaCup e strappa il pass per i quarti di finale. I Blues passano in ...

thewinterloser : Per me che sono cresciuto amando il primo #Chelsea di #Mou è un colpo al cuore sta cosa ?? Lite furiosa tra Mourinh… - Ramiro150402 : RT @alessio_morra: Lite tra #Mourinho e #Lampard in #Tottenham vs #Chelsea di #CarabaoCup. Gli Spurs ai rigori hanno superato gli ottavi. h… - alessio_morra : Lite tra #Mourinho e #Lampard in #Tottenham vs #Chelsea di #CarabaoCup. Gli Spurs ai rigori hanno superato gli otta… - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #CarabaoCup, #Tottenham avanti ai rigori: #Chelsea battuto, decide l’errore di #Mount. #SportMediaset - 90Valla : RT @Sport_Mediaset: #CarabaoCup, #Tottenham avanti ai rigori: #Chelsea battuto, decide l’errore di #Mount. #SportMediaset -