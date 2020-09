Caos Genoa, il presidente Preziosi: “Abbiamo rispettato il protocollo” (Di martedì 29 settembre 2020) “Abbiamo rispettato tutte le procedure imposte dal protocollo prima della trasferta di Napoli. Aspettiamo l’esito dei tamponi che abbiamo effettuato e che ci verrà comunicato nella giornata di domani“. Così Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al Caos positivi all’interno del club rossoblù, squadra in campo domenica scorsa proprio contro il Napoli. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “Abbiamotutte le procedure imposte dal protocollo prima della trasferta di Napoli. Aspettiamo l’esito dei tamponi che abbiamo effettuato e che ci verrà comunicato nella giornata di domani“. Così Enricodel, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alpositivi all’interno del club rossoblù, squadra in campo domenica scorsa proprio contro il Napoli.

