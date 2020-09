Can Yaman ospite a C’è Posta per Te? L’attore in volo verso l’Italia (Di martedì 29 settembre 2020) Can Yaman ospite a C’è Posta per Te? In queste ore i fan dell’attore e di DayDreamer sono in subbuglio proprio perché nei giorni scorsi si era parlato del ritorno dell’attore in Italia per prendere parte ad una ospitata in tv. In un primo momento si era pensato a Verissimo (che in effetti potrebbe registrare giovedì approfittando dell’arrivo dell’attore turco) ma a quanto pare la prima a spuntarla sarebbe Maria de Filippi. Secondo gli ultimi rumors sembra che proprio domani pomeriggio si registrerà una puntata di C’è Posta per Te in onda da gennaio e l’ospite d’eccezione potrebbe essere proprio l’attore macina ascolti di Canale5. Al momento non c’è conferma ufficiale da parte di Can ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Cana C’èper Te? In queste ore i fan dell’attore e di DayDreamer sono in subbuglio proprio perché nei giorni scorsi si era parlato del ritorno dell’attore in Italia per prendere parte ad una ospitata in tv. In un primo momento si era pensato a Verissimo (che in effetti potrebbe registrare giovedì approfittando dell’arrivo dell’attore turco) ma a quanto pare la prima a spuntarla sarebbe Maria de Filippi. Secondo gli ultimi rumors sembra che proprio domani pomeriggio si registrerà una puntata di C’èper Te in onda da gennaio e l’d’eccezione potrebbe essere proprio l’attore macina ascolti di Canale5. Al momento non c’è conferma ufficiale da parte di Can ...

