Campania, la grande abbuffata del De Luca bis. Ai renziani l'assessorato al Turismo, e alla Ricerca il favorito di Mastella (Di martedì 29 settembre 2020) Dalla prima giunta formata da un plotone di tecnici, a parte il vicepresidente Fulvio Bonavitacola, alla grande abbuffata di politici del De Luca bis. Con le designazioni di ieri, cambia pelle la squadra del governatore della Campania che conferma sei assessori e ne cambia quattro. Una lista fatta a tempo di record, ossia ad appena sette giorni dalla vittoria alle elezioni regionali, e comunicata da Vincenzo De Luca con altrettanta fretta, questo perché arrivata in anticipo perfino rispetto alla proclamazione ufficiale degli eletti, con cui il presidente ha aperto le porte ai partiti della coalizione che lo hanno appoggiato. Così all'assessorato alle politiche della sicurezza arriva il 68enne casertano Mario Morcone, ...

