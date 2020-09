Campania, De Luca blocca la movida: limitazioni a feste ed eventi. Stop agli alcolici dalle 22 (Di martedì 29 settembre 2020) Arriva la stretta sulla movida del governatore Vincenzo De Luca per arginare i contagi da coronavirus. Con la nuova ordinanza numero 75, il Presidente della Regione ha introdotto nuove restrizioni alle attività commerciali. Campania, stretta sulla movida: massimo 20 persone per feste e ricevimenti Il provvedimento prevede la limitazione a 20 partecipanti per feste ed … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 settembre 2020) Arriva la stretta sulladel governatore Vincenzo Deper arginare i contagi da coronavirus. Con la nuova ordinanza numero 75, il Presidente della Regione ha introdotto nuove restrizioni alle attività commerciali., stretta sulla: massimo 20 persone pere ricevimenti Il provvedimento prevede la limitazione a 20 partecipanti pered … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

