Camorra, i Moccia garantivano soldi anche al figlio di Gigi D'Alessio. Sotto chiave 14 ristoranti a Roma (Di martedì 29 settembre 2020) Tredici arresti per una serie di reati che vanno dall'estorsione all'intestazione fittizia di beni arrivando fino all'esercizio abusivo del credito. Con l'aggravante del metodo mafioso. Tra gli indagati, considerati dai carabinieri e dalla dda di Roma al vertice dell'organizzazione, Angelo e Luigi Moccia, esponenti dell'omonimo clan camorristico che avevano scelto la capitale per i loro investimenti.

