Camorra | Cosentino assolto dall’accusa di collusione Gelmini | “Vittima di processo politico”

(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “L’assoluzione di Nicola Cosentino, la cui colpa principale a quanto pare e’ stata di essere un dirigente e parlamentare di Forza Italia, e’ un emblematico esempio di malfunzionamento della giustizia, di uso improprio della custodia cautelare e di creazione di veri e propri processi politici”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

repubblica : Camorra, Cosentino assolto in appello. L'ex sottosegretario: 'Nove anni di inferno' - Corriere : Camorra, Cosentino assolto dall’accusa di collusione con il clan dei Casalesi - Aldebaran_4 : RT @globalistIT: Dopo 9 anni Nicola Cosentino è stato assolto in appello dall'accusa di collusione con la camorra - iperwild : RT @LFacciato: Vorrei avvisare quel branco di frustrati dei grillini di cancellare da ogni elenco dei famosi'ladroni'di centrodx che ogni t… - ValentinaPrisc : RT @Corriere: Camorra, Cosentino assolto dall’accusa di collusione con il clan dei Casalesi -

Ultime Notizie dalla rete : Camorra Cosentino

La Corte d’Appello di Napoli ha assolto “per non aver commesso il fatto” l’ex sottosegretario all’Economia, Nicola ...Condividi questo articolo:Roma, 29 set. (Adnkronos) – Per ben tre volte Nicola Cosentino, già sottosegretario all’Economia e coordinatore del Popolo della libertà in Campania, riuscì a passare indenne ...