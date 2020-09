Camorra, blitz sul clan Moccia: 13 arresti e 14 locali sequestrati a Roma. Tra le vittime dell’usura spunta il figlio di Gigi D’Alessio (Di martedì 29 settembre 2020) C’è anche il nome di Claudio D’Alessio, figlio del celebre cantautore Gigi, tra quelli che compaiono nell’inchiesta sul clan della Camorra Moccia condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. Secondo gli investigatori, la storica organizzazione di stampo mafioso avrebbe elargito prestiti anche a D’Alessio Junior. In particolare, i pm contestano agli affiliati al clan camorristico finiti in manette oggi il reato di esercizio abusivo del credito. Sono almeno tre le persone con cui il clan Moccia trattava. Tutte loro, compreso Claudio D’Alessio, «necessitavano dei prestiti» e il clan «pretendeva interessi variabili senza autorizzazione». Ad aiutare ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) C’è anche il nome di Claudio D’Alessio,del celebre cantautore, tra quelli che compaiono nell’inchiesta suldellacondotta dalla direzione distrettuale antimafia di. Secondo gli investigatori, la storica organizzazione di stampo mafioso avrebbe elargito prestiti anche a D’Alessio Junior. In particolare, i pm contestano agli affiliati alcamorristico finiti in manette oggi il reato di esercizio abusivo del credito. Sono almeno tre le persone con cui iltrattava. Tutte loro, compreso Claudio D’Alessio, «necessitavano dei prestiti» e il«pretendeva interessi variabili senza autorizzazione». Ad aiutare ...

bizcommunityit : Camorra, blitz e sequestri: dal clan Moccia denaro in prestito al figlio di Gigi D'Alessio. Doveva restituire 30mil… - RedazioneTvcity : Camorra, blitz nei confronti del clan Moccia: sequestrati ristoranti a Roma e arrestate 13 persone -… - SmorfiaDigitale : Camorra, blitz e sequestri: dal clan Moccia anche denaro in prestito al figlio d... - bizcommunityit : Camorra, blitz e sequestri: dal clan Moccia anche denaro in prestito al figlio di Gigi D'Alessio. Sequestrati risto… - massimoneri90 : Camorra, blitz e sequestri: dal clan Moccia anche denaro al figlio di Gigi D'Alessio -