Camorra, blitz dei carabinieri: arrestati boss e due affiliati – I NOMI (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrancesco Fusco, detto 'o spiritillo, attuale reggente del clan De Rosa, operativo a Qualiano e nei comuni napoletani limitrofi, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ed eseguita dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania e quelli della Stazione di Qualiano. Nel mirino oltre a Fusco anche Aldo Buro e Luca Priore, ritenuti organici al clan e destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I tre, a vario titolo, sono ritenuti gravemente indiziati di 4 diverse estorsioni, di cui tre tentate ed una consumata, tutte aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose, ai danni di alcuni imprenditori edili e commercianti della zona. In particolare, le indagini condotte dai militari, anche grazie alle dichiarazioni ...

