California | gli incendi continuano a divampare | stato di emergenza nella regione del vino

A causa degli incendi che continuano a divampare in California, il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione del vino. Il Glass Fire è triplicato in proporzioni mettendo in ginocchio Napa e Sonoma: alcune delle aziende vitivinicole più note, tra cui Chateau Boswell, sono andate completamente distrutte. A circa 70mila residenti è stata ordinata l'evacuazione: sono stati costretti a fuggire nel mezzo della notte. Il Zogg Fire invece ha fatto già tre vittime: è fuori controllo e i vigili del fuoco sono costretti a combattere anche contro i forti venti.

NEW YORK, 29 SET - Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella rinomata regione del vino. Il rogo Glass Fire è triplicato in proporzioni mettendo in ginocchi ...

La California mette alla gogna i veicoli con motori endotermici

Dal 2035 all’interno del territorio californiano sarà impedita la vendita di qualsiasi tipologia di veicolo con motore endotermico. Ad annunciarlo nientemeno che il Governatore.

