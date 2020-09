Calenda: “Navigator ‘scappati di casa’ che non hanno trovato lavoro a nessuno” (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Se si mettono 3mila scappati di casa che non hanno mai lavorato a trovare lavoro, con pochissime connessione con i sistemi regionali, il risultato è che non trovano lavoro a nessuno. I risultati del reddito di cittadinanza sono disastrosi non solo per la mancanza di controlli ma anche per la quantità di assunzioni a tempo indeterminato che sono una percentuale risibile”. Lo ha detto l’europarlamentare e fondatore di Azione Carlo Calenda a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24. Leggi su dire (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA – “Se si mettono 3mila scappati di casa che non hanno mai lavorato a trovare lavoro, con pochissime connessione con i sistemi regionali, il risultato è che non trovano lavoro a nessuno. I risultati del reddito di cittadinanza sono disastrosi non solo per la mancanza di controlli ma anche per la quantità di assunzioni a tempo indeterminato che sono una percentuale risibile”. Lo ha detto l’europarlamentare e fondatore di Azione Carlo Calenda a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.

