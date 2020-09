Calciomercato Torino, contatti per King del Bournemouth (Di martedì 29 settembre 2020) Calciomercato Torino: i granata avrebbero messo nel mirino l’attaccante Joshua King Il Torino non ha raccolto punti nelle prime due giornate di campionato e in casa granata è immediatamente scattato l’allarme. C’è bisogno di rinforzi e in questa ultima settimana di mercato, la dirigenza proverà a regalare a Giampaolo i colpi richiesti. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Torino avrebbe messo gli occhi su Joshua King; attaccante classe 1992 del Bournemouth. I granata hanno avviato i contatti con il club inglese per il norvegese, considerato la spalla ideale per Belotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020): i granata avrebbero messo nel mirino l’attaccante JoshuaIlnon ha raccolto punti nelle prime due giornate di campionato e in casa granata è immediatamente scattato l’allarme. C’è bisogno di rinforzi e in questa ultima settimana di mercato, la dirigenza proverà a regalare a Giampaolo i colpi richiesti. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, ilavrebbe messo gli occhi su Joshua; attaccante classe 1992 del. I granata hanno avviato icon il club inglese per il norvegese, considerato la spalla ideale per Belotti. Leggi su Calcionews24.com

