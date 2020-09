Calciomercato Spezia, si attende il sì di Llorente (Di martedì 29 settembre 2020) Calciomercato Spezia: i bianconeri attendono che Llorente accenti l’offerta Lo Spezia vuole chiudere questa finestra di Calciomercato con un colpo a effetto che infiammerebbe la piazza: ovvero Fernando Llorente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe dato il via libera all’operazione e il club bianconero dovrà ora convincere lo spagnolo. Per portare a casa l’attaccante, lo Spezia ha deciso di fare uno sforzo anche dal punto di vista dell’ingaggio; proponendo a Llorente un contratto biennale da 2,5 milioni l’anno. La palla adesso passa all’ex Tottenham che ha chiesto tempo per pensarci, in attesa di offerte da qualche big. Il piano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020): i bianconeri attendono cheaccenti l’offerta Lovuole chiudere questa finestra dicon un colpo a effetto che infiammerebbe la piazza: ovvero Fernando. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe dato il via libera all’operazione e il club bianconero dovrà ora convincere lo spagnolo. Per portare a casa l’attaccante, loha deciso di fare uno sforzo anche dal punto di vista dell’ingaggio; proponendo aun contratto biennale da 2,5 milioni l’anno. La palla adesso passa all’ex Tottenham che ha chiesto tempo per pensarci, in attesa di offerte da qualche big. Il piano ...

