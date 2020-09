Calciomercato Napoli, offerta del West Ham per Maksimovic (Di martedì 29 settembre 2020) Calciomercato Napoli: il West Ham si è presentato con un’offerta per Maksimovic Kalidou Koulibaly corre verso la permanenza al Napoli e così il difensore che potrebbe partire in questa ultima settimana di Calciomercato potrebbe essere Nikola Maksimovic. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, il West Ham avrebbe bussato alla porta della società partenopea con un’offerta per il centrale serbo. I contatti sono avviati e l’accordo per portare l’ex Torino in Premier League potrebbe essere raggiunto. Su Maksimovic ci sarebbe anche il Fulham, alla ricerca di un difensore dopo l’affare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020): ilHam si è presentato con un’perKalidou Koulibaly corre verso la permanenza ale così il difensore che potrebbe partire in questa ultima settimana dipotrebbe essere Nikola. Come riportato da Gianlucadimarzio.com, ilHam avrebbe bussato alla porta della società partenopea con un’per il centrale serbo. I contatti sono avviati e l’accordo per portare l’ex Torino in Premier League potrebbe essere raggiunto. Suci sarebbe anche il Fulham, alla ricerca di un difensore dopo l’affare ...

