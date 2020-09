Calciomercato Milan, arriva Hauge: “Pronto per questo grande passo, ho un obiettivo” (Di martedì 29 settembre 2020) Jens Petter Hauge è pronto per la sua nuova avventura in rossonero.Il norvegese, dopo aver letteralmente stregato Stefano Pioli e la dirigenza Milanese in Europa League, è pronto a sbarcare a Milano con un investimento relativo, sui quattro milioni di euro, e con il grande entusiasmo dell'attaccante classe '99 che ha spinto per una chiusura rapida.“Naturalmente il Milan è un grande club, ora che il trasferimento sta per diventare realtà posso dirlo. Sarà emozionante vedere cosa succederà nei prossimi giorni, spero che ora mettiamo tutto a posto. Mi sentivo pronto per fare un passo del genere, devo soltanto ringraziare il Bodo/Glimt per la collaborazione che ha mostrato negli ultimi giorni. Ci sono state ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) Jens Petterè pronto per la sua nuova avventura in rossonero.Il norvegese, dopo aver letteralmente stregato Stefano Pioli e la dirigenzaese in Europa League, è pronto a sbarcare ao con un investimento relativo, sui quattro milioni di euro, e con ilentusiasmo dell'attaccante classe '99 che ha spinto per una chiusura rapida.“Naturalmente ilè unclub, ora che il trasferimento sta per diventare realtà posso dirlo. Sarà emozionante vedere cosa succederà nei prossimi giorni, spero che ora mettiamo tutto a posto. Mi sentivo pronto per fare undel genere, devo soltanto ringraziare il Bodo/Glimt per la collaborazione che ha mostrato negli ultimi giorni. Ci sono state ...

