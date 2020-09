Calciomercato Lazio, rinnovo fino al 2025 per Luis Alberto: “Oggi è un giorno magico” (Di martedì 29 settembre 2020) La Lazio rinnova il contratto a Luis Alberto fino al 2025.L’annuncio del club capitolino nel giorno del 28esimo compleanno del centrocampista che arrivò al club biancoceleste nell’estate 2016 dal Liverpool, per una cifra di poco superiore ai 4 milioni di euro. "Oggi è veramente un giorno magico, è il giorno del Mago" si legge così nel comunicato della Lazio. Dopo una prima stagione chiusa con appena 10 presenze e una rete, Luis Alberto è diventato centrale nel mondo Lazio. Nell'annata 2017/2018 è risultato il miglior assistman della Serie A con 14 passaggi vincenti, primato ritoccato nella stagione 2019/20 con 16 assist in ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) Larinnova il contratto aal.L’annuncio del club capitolino neldel 28esimo compleanno del centrocampista che arrivò al club biancoceleste nell’estate 2016 dal Liverpool, per una cifra di poco superiore ai 4 milioni di euro. "Oggi è veramente unmagico, è ildel Mago" si legge così nel comunicato della. Dopo una prima stagione chiusa con appena 10 presenze e una rete,è diventato centrale nel mondo. Nell'annata 2017/2018 è risultato il miglior assistman della Serie A con 14 passaggi vincenti, primato ritoccato nella stagione 2019/20 con 16 assist in ...

