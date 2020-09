Calciomercato Juventus, lo scambio non tramonta: Dembélé per Douglas Costa? (Di martedì 29 settembre 2020) Il Calciomercato entra nelle battute finali. L’intenzione della Juventus sarebbe quella di cedere Douglas Costa, e secondo Tuttosport, lo scambio con Dembelè pare essere tornato di moda e potrebbe diventare un’alternativa seria. Juve e Barcellona dunque, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero pensando ad uno scambio in stile Arthur-Pjanic che è andato in scena questa estate. Entrambe le pedine sembrano essere fuori dagli schemi dei propri allenatori e, molto simili tecnicamente, i due puntano sulla velocità e ne fanno la loro arma migliore. Se questo scambio di prestiti dovesse prendere forma, potrebbe far comodo ad entrambe le società, nonché ad entrambi i calciatori che potrebbero ritrovare titolarità e ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Ilentra nelle battute finali. L’intenzione dellasarebbe quella di cedere, e secondo Tuttosport, locon Dembelè pare essere tornato di moda e potrebbe diventare un’alternativa seria. Juve e Barcellona dunque, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero pensando ad unoin stile Arthur-Pjanic che è andato in scena questa estate. Entrambe le pedine sembrano essere fuori dagli schemi dei propri allenatori e, molto simili tecnicamente, i due puntano sulla velocità e ne fanno la loro arma migliore. Se questodi prestiti dovesse prendere forma, potrebbe far comodo ad entrambe le società, nonché ad entrambi i calciatori che potrebbero ritrovare titolarità e ...

