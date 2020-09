Calciomercato Juventus, effetto domino bianconero: doppia offerta (Di martedì 29 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – La Juventus in questi ultimi giorni di Calciomercato avrebbe la necessità di mettere a segno almeno un paio di colpi al fine di arricchire ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. La questione uscite, però, ora assumerebbe un carattere prioritario in quanto sarebbero necessarie delle cessioni al fine di finanziare delle entrate. Tra i partenti risulterebbe Douglas Costa, il cui nome sarebbe molto gettonato in Premier League, ma potrebbero salutare Torino anche altri giocatori non considerati imprescindibili dal Maestro, come ad esempio Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, oltre a Sami Khedira che a breve dovrebbe risolvere il proprio contratto con la Juve. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: rottura a Madrid, Paratici ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) NEWS– Lain questi ultimi giorni diavrebbe la necessità di mettere a segno almeno un paio di colpi al fine di arricchire ulteriormente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. La questione uscite, però, ora assumerebbe un carattere prioritario in quanto sarebbero necessarie delle cessioni al fine di finanziare delle entrate. Tra i partenti risulterebbe Douglas Costa, il cui nome sarebbe molto gettonato in Premier League, ma potrebbero salutare Torino anche altri giocatori non considerati imprescindibili dal Maestro, come ad esempio Daniele Rugani e Mattia De Sciglio, oltre a Sami Khedira che a breve dovrebbe risolvere il proprio contratto con la Juve. LEGGI ANCHE:: rottura a Madrid, Paratici ...

