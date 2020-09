Calciomercato Juventus, c’è l’offerta del Valencia per Rugani: ecco la risposta bianconera (Di martedì 29 settembre 2020) Gli ultimi giorni di Calciomercato sono sempre quelli più frenetici e, a volte, quelli che regalano maggiori sorprese proprio per l’imprevedibilità delle trattative in corso. Stiamo vedendo come l’ultima settimana di mercato della Juventus si stia concentrando maggiormente sul mercato in uscita e sulle cessioni possibili. Cessioni che, se portate a termine, potrebbero lasciare posti vuoti ma abbastanza soldi da reinvestire in altrettanti altri colpi in entrata. Una di queste cessioni potrebbe riguardare Daniele Rugani. Il difensore classe 1994 ha attirato su di sé l’interesse di molti club internazionali, ma sarebbe un serio obiettivo di mercato degli spagnoli del Valencia. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, concorrenza battuta: l'addio ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) Gli ultimi giorni disono sempre quelli più frenetici e, a volte, quelli che regalano maggiori sorprese proprio per l’imprevedibilità delle trattative in corso. Stiamo vedendo come l’ultima settimana di mercato dellasi stia concentrando maggiormente sul mercato in uscita e sulle cessioni possibili. Cessioni che, se portate a termine, potrebbero lasciare posti vuoti ma abbastanza soldi da reinvestire in altrettanti altri colpi in entrata. Una di queste cessioni potrebbe riguardare Daniele. Il difensore classe 1994 ha attirato su di sé l’interesse di molti club internazionali, ma sarebbe un serio obiettivo di mercato degli spagnoli del. LEGGI ANCHE:, concorrenza battuta: l'addio ...

