Calciomercato Juventus, caso Dybala: Mendes porta il suo erede (Di martedì 29 settembre 2020) L’ultima settimana di Calciomercato potrebbe essere più sorprendente di quanto ci si possa aspettare. La Juventus starebbe ancora limando le operazioni in uscita, che potrebbero dare la possibilità di un ultimo colpo. Ma oltre ai chiacchierati Sami Khedira e Douglas Costa, potrebbe esserci una partenza illustre e clamorosa. Si tratterebbe di Paulo Dybala, che ancora non ha rinnovato, e dopo le parole di Pirlo nel dopo gara contro la Roma non sembrerebbe neanche un perno del nuovo ciclo. L’argentino è una stella delle più brillanti dei bianconeri, ma anche dell’intero panorama europeo. Una situazione che lascerebbe l’acquolina in bocca a grandi club come Barcellona e Real Madrid, da tempo estimatori del numero 10 juventino. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 29 settembre 2020) L’ultima settimana dipotrebbe essere più sorprendente di quanto ci si possa aspettare. Lastarebbe ancora limando le operazioni in uscita, che potrebbero dare la possibilità di un ultimo colpo. Ma oltre ai chiacchierati Sami Khedira e Douglas Costa, potrebbe esserci una partenza illustre e clamorosa. Si tratterebbe di Paulo, che ancora non ha rinnovato, e dopo le parole di Pirlo nel dopo gara contro la Roma non sembrerebbe neanche un perno del nuovo ciclo. L’argentino è una stella delle più brillanti dei bianconeri, ma anche dell’intero panorama europeo. Una situazione che lascerebbe l’acquolina in bocca a grandi club come Barcellona e Real Madrid, da tempo estimatori del numero 10 juventino. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Juventus, su #Rugani c'è il #Valencia - DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - TUTTOJUVE_COM : Ag. Coccolo: 'La Juventus vuole tenerlo indipendentemente da Rugani. Si allenerà con la prima squadra' - giacomo94_ : RT @NicoSchira: La #Juventus lavora alla risoluzione del contratto di Sami #Khedira: offerta al tedesco buonuscita di circa €3M per complet… -